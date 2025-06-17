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Суд Московской области РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово

Суд Московской области РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово.
В регионе
17 июня 2025 г. 19:08
Суд Московской области РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам один из участников судебного процесса.

"Удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению", - сказал он.

Несмотря на решение суда, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее Генпрокуратура подала иск к группе компаний, связанных с аэропортом Домодедово, а также к владельцу этого объекта Дмитрию Каменщику, в котором просит признать недействительными (ничтожными) ряд сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние, а также взыскать в доход государства 100% ООО "ДМЕ холдинг", под контролем которого находятся активы аэропорта.

Арбитражный суд Московской области, приняв обеспечительные меры по иску, арестовал имущество группы "Домодедово", а также акции и доли в российских и иностранных юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний, входящих в группу "Домодедово", а также запретил давать поручения, которые могут дестабилизировать работу аэропорта. В частности, им запрещено останавливать работу, ухудшать условия труда сотрудников, распоряжаться активами, интеллектуальной собственностью и проводить операции, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

28 февраля суд решил перевести в закрытый режим предварительное заседание по делу. Генпрокуратура РФ пояснила в суде, что материалы дела содержат сведения о системе антитеррористической защищенности аэропорта и о состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла. Представители группы "Домодедово", в свою очередь, выступали против проведения судебного разбирательства в закрытом режиме.

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