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Предложено возобновить сообщение по железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед

Предложено возобновить сообщение по железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед "Между Нахчываном и иранским городом Мешхед есть железнодорожная линия. Желательно было бы открыть эту дорогу".
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 13:38
Предложено возобновить сообщение по железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед

"Между Нахчываном и иранским городом Мешхед есть железнодорожная линия. Желательно было бы открыть эту дорогу".

Как сообщает Report, об этом в рамках визита в Нахчыван заявил глава Ассоциации туристических агентств иранской провинции Восточный Азербайджан Рашид Раджбпур.

"Из Нахчывана в Иран чаще всего приезжают за покупками и в медицинских целях. Если бы железная дорога была открыта, добраться стало бы проще. Сейчас же они вынуждены ехать сначала в Тебриз, а оттуда - в Мешхед", - сказал он.

Другие члены иранской делегации указали на дороговизну отелей в Нахчыване.

Советник председателя Госагентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что в Азербайджане цены в сфере туризма регулирует рынок, а не государство: "Сезонный рост цен – нормальное явление. Но в нашей стране строятся новые отели, и в условиях конкурентной среды цены снижаются".

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan-Məşhəd dəmir yolu xəttinin açılması təklif olunur

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