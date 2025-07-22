В приложении AzParking появился офлайн-режим

В мобильном приложении AzParking появился офлайн-режим.

В мобильном приложении AzParking появился офлайн-режим.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Новая функция позволяет водителям пользоваться основными сервисами приложения - находить ближайшие парковки, запускать и завершать время парковки, оплачивать посредством добавленной карты, добавлять автомобили и оформлять парковочные талоны - даже при отсутствии интернет-пакета, если мобильные данные включены.

Функция доступна для всех абонентов мобильных операторов, имеющих активное подключение к сети.