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Турция привлекла 2,4 млрд евро "зеленого" финансирования на ж/д проект Карс-Дилуджу

Турция привлекла 2,4 млрд евро "зеленого" финансирования на ж/д проект Карс-Дилуджу Турция привлекла "зелёное" финансирование в размере около 2,4 млрд евро для железнодорожного проекта Карс-Ыгдыр-Аралык–Дилуджу.
Инфраструктура
22 июля 2025 г. 14:46
Турция привлекла 2,4 млрд евро зеленого финансирования на ж/д проект Карс-Дилуджу

Турция привлекла "зелёное" финансирование в размере около 2,4 млрд евро для железнодорожного проекта Карс-Ыгдыр-Аралык–Дилуджу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство “Анадолу”.

Согласно информации, Министерство финансов и казначейства Турции подписало соглашения о финансировании проекта железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу с консорциумом международных кредиторов во главе с MUFG Bank.

В рамках соглашения обеспечено "зелёное" финансирование на сумму около 2,4 млрд евро. В проекте участвуют экспортные кредитные агентства Швеции (EKN) и Австрии (OeKB), а также ряд международных банков и институциональных инвесторов. Финансирование предоставлено под гарантии Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в структуру Исламского банка развития.

Проект реализуется Генеральной дирекцией инфраструктурных инвестиций при Минтранспорта и инфраструктуры Турции. Он направлен на развитие региональных транспортных и торговых связей, предусматривая создание устойчивого железнодорожного сообщения между Турцией и Нахчываном (Азербайджан).

Предполагается, что новая железнодорожная линия усилит доступ производственных центров региона к международным рынкам и будет способствовать комплексному экономическому развитию.

С учетом нового соглашения общий объем внешних ресурсов, привлечённых Турцией в этом году для финансирования инфраструктурных проектов, достиг порядка $6 млрд.

Ранее сообщалось, что проект строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу будет реализован до 2028 года. Протяженность железнодорожной ветки от турецкого Карса до границы с Азербайджаном составит 224 км. .

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Qars-Dilucu dəmir yolu layihəsi üçün 2,4 milyard avro "yaşıl maliyyə" cəlb edib

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