Кянан Гурбанов: Азербайджанские перевозчики создали логистический центр в Китае

Азербайджанские грузоперевозчики открыли собственный логистический центр в Китае.

Азербайджанские грузоперевозчики открыли собственный логистический центр в Китае.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, после отмены визового режима между Азербайджаном и Китаем объем перевозок по маршрутам в Турцию и страны Азии увеличился.

"Раньше водителям требовалось долго ждать визу для въезда в Китай. Сейчас же виза отменена, и процесс стал значительно проще", - отметил Гурбанов.

Он добавил, что азербайджанские водители теперь могут напрямую доставлять грузы вглубь Китая, а не передавать их посредникам на границе, как это было ранее. "В Китае уже функционируют логистические центры ряда азербайджанских компаний", - добавил он.