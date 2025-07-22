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Кянан Гурбанов: Азербайджанские перевозчики создали логистический центр в Китае

Кянан Гурбанов: Азербайджанские перевозчики создали логистический центр в Китае Азербайджанские грузоперевозчики открыли собственный логистический центр в Китае.
Инфраструктура
22 июля 2025 г. 11:06
Кянан Гурбанов: Азербайджанские перевозчики создали логистический центр в Китае

Азербайджанские грузоперевозчики открыли собственный логистический центр в Китае.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, после отмены визового режима между Азербайджаном и Китаем объем перевозок по маршрутам в Турцию и страны Азии увеличился.

"Раньше водителям требовалось долго ждать визу для въезда в Китай. Сейчас же виза отменена, и процесс стал значительно проще", - отметил Гурбанов.

Он добавил, что азербайджанские водители теперь могут напрямую доставлять грузы вглубь Китая, а не передавать их посредникам на границе, как это было ранее. "В Китае уже функционируют логистические центры ряда азербайджанских компаний", - добавил он.

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Версия на английском языке Kanan Gurbanov: Azerbaijani carriers establish logistics center in China
Версия на азербайджанском языке Kənan Qurbanov: “Azərbaycan yükdaşıyıcıları Çində logistik mərkəz yaradıblar”

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