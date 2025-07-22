Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Азербайджан обсудил с Чехией возможности сотрудничества в рамках транспортных и транзитных проектов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
Министр отметил, что обсуждения состоялись в рамках его визита в Чехию на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой: "В ходе встречи были обсуждены проекты по совершенствованию инфраструктуры, а также предложения по инновационной экосистеме, космической промышленности и стартапам".