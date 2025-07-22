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Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в транспортной сфере 16:05 Азербайджан обсудил с Чехией возможности сотрудничества в сферах транспортных и транзитных проектов.
Инфраструктура
22 июля 2025 г. 16:23
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Азербайджан обсудил с Чехией возможности сотрудничества в рамках транспортных и транзитных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения состоялись в рамках его визита в Чехию на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой: "В ходе встречи были обсуждены проекты по совершенствованию инфраструктуры, а также предложения по инновационной экосистеме, космической промышленности и стартапам".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Czech Republic discuss collaboration in transport, transit
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çexiya ilə nəqliyyat və tranzit sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

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