Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

16:05 Азербайджан обсудил с Чехией возможности сотрудничества в сферах транспортных и транзитных проектов.

Азербайджан обсудил с Чехией возможности сотрудничества в рамках транспортных и транзитных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения состоялись в рамках его визита в Чехию на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой: "В ходе встречи были обсуждены проекты по совершенствованию инфраструктуры, а также предложения по инновационной экосистеме, космической промышленности и стартапам".