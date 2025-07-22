ABADA: Азербайджанские грузоперевозчики в основном сталкиваются с трудностями в странах ЕС

ABADA: Азербайджанские грузоперевозчики в основном сталкиваются с трудностями в странах ЕС

Азербайджанские грузоперевозчики в основном сталкиваются с трудностями в странах Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

Он отметил, что основной причиной этого является ужесточение правил, требований и норм в Европе: "Самые большие проблемы связаны с техническим состоянием машин. Например, неправильная работа фар, несоответствие нормам задних шин или других технических деталей. Например, если машину останавливают или штрафуют, это делается на основании законов и правил".