Опыт Азербайджана в области градостроительства и устойчивого развития представлен на форуме ООН

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил на министерской встрече в рамках Высокоуровневого политического форума, организованного Экономическим и социальным советом ООН в Нью-Йорке.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил на министерской встрече в рамках Высокоуровневого политического форума, организованного Экономическим и социальным советом ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, он рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в сфере градостроительства и устойчивого развития, достигнутых результатах, а также приоритетных стратегических целях.

Было отмечено, что принятые в стране комплексные и интегрированные подходы способствуют повышению уровня социального благополучия, адаптации к изменению климата и обеспечению экономической устойчивости.

А.Гулиев подчеркнул, что такие вызовы, как изменение климата, экономическая нестабильность и социальное неравенство, взаимосвязаны между собой и особенно остро проявляются в городской среде. По его словам, к 2050 году до 70% населения планеты будет проживать в городах, и устойчивое развитие этих территорий должно оставаться в числе глобальных приоритетов.

Он также отметил, что грамотное планирование и управление городской средой играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития. В этом контексте генеральные планы рассматриваются как важные стратегические инструменты с точки зрения инклюзивности, безопасности, доступности и устойчивости.

Глава комитета сообщил, что градостроительство является одним из приоритетных направлений национальной стратегии развития, и Азербайджан активно участвует в международных инициативах по вопросам изменения климата и урбанизации. В частности, в рамках COP29 страна представила инициативу "Межсекторальные пути действий для устойчивых и здоровых городов", направленную на интеграцию градостроительной, климатической и здравоохранительной повесток.

Особое внимание в выступлении было уделено восстановительным и градостроительным работам, проводимым в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах. Реализуемые там проекты соответствуют концепциям "умного города" и "зеленой энергетики" и нацелены на укрепление региональной стабильности, экономическое восстановление и устойчивое развитие.

Кроме того, было отмечено, что в мае 2026 года в Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13). Анар Гулиев пригласил все страны и международные организации принять активное участие в этом важном мероприятии, подчеркнув его значение для обмена опытом, развития партнерств и расширения международного сотрудничества.

Высокоуровневый политический форум проводится ежегодно с 2013 года и служит основной платформой для мониторинга и ускорения выполнения Целей устойчивого развития. В этом году форум проходит с 14 по 23 июля в Нью-Йорке.

В рамках форума также запланировано участие Анара Гулиева в Высокоуровневом диалоге Программы ООН по населенным пунктам на тему "Достойное жилье для всех", мероприятии по Платформе партнерств по локализации ЦУР, а также ряде двусторонних встреч.