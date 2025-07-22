О нас

ABADA: После открытия Зангезурского коридора расходы транспортных и логистических компаний снизятся

ABADA: После открытия Зангезурского коридора расходы транспортных и логистических компаний снизятся После открытия Зангезурского коридора ожидается снижение расходов компаний, работающих в сфере транспорта и логистики.
Инфраструктура
22 июля 2025 г. 11:27
ABADA: После открытия Зангезурского коридора расходы транспортных и логистических компаний снизятся

После открытия Зангезурского коридора ожидается снижение расходов компаний, работающих в сфере транспорта и логистики.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, ввод в эксплуатацию этого коридора позволит быстрее перевозить грузы: "Сокращение расстояния напрямую повлияет на транспортные расходы, что, в свою очередь, создаст условия для снижения тарифов на перевозки".

Гурбанов отметил, что Зангезурский коридор, расширяя транзитные возможности, будет способствовать дальнейшему укреплению региональных торговых связей.

"В результате дальновидных решений президента Ильхама Алиева были предприняты серьезные шаги для развития инфраструктуры Среднего коридора. Бакинский порт, расположенный в Аляте, имеет в этом отношении особое значение. Если бы эти шаги не были предприняты, мы не смогли бы сегодня использовать Средний коридор в полной мере. Строительство магистральных дорог в Азербайджане также было осуществлено с целью развития этого коридора, и сегодня мы видим результат".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABADA: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra nəqliyyat və logistika şirkətlərinin xərcləri azalacaq

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi