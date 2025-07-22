ABADA: После открытия Зангезурского коридора расходы транспортных и логистических компаний снизятся

После открытия Зангезурского коридора ожидается снижение расходов компаний, работающих в сфере транспорта и логистики.

После открытия Зангезурского коридора ожидается снижение расходов компаний, работающих в сфере транспорта и логистики.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, ввод в эксплуатацию этого коридора позволит быстрее перевозить грузы: "Сокращение расстояния напрямую повлияет на транспортные расходы, что, в свою очередь, создаст условия для снижения тарифов на перевозки".

Гурбанов отметил, что Зангезурский коридор, расширяя транзитные возможности, будет способствовать дальнейшему укреплению региональных торговых связей.

"В результате дальновидных решений президента Ильхама Алиева были предприняты серьезные шаги для развития инфраструктуры Среднего коридора. Бакинский порт, расположенный в Аляте, имеет в этом отношении особое значение. Если бы эти шаги не были предприняты, мы не смогли бы сегодня использовать Средний коридор в полной мере. Строительство магистральных дорог в Азербайджане также было осуществлено с целью развития этого коридора, и сегодня мы видим результат".