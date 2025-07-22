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​​​​​​​ABADA: Проблем с грузоперевозками между Азербайджаном и Россией не зафиксировано

​​​​​​​ABADA: Проблем с грузоперевозками между Азербайджаном и Россией не зафиксировано 10:33
Инфраструктура
22 июля 2025 г. 10:48
​​​​​​​ABADA: Проблем с грузоперевозками между Азербайджаном и Россией не зафиксировано

За последний период в сфере грузоперевозок между Азербайджаном и Россией каких-либо проблем не зафиксировано.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кенан Гурбанов.

По его словам, ни одна из сторон не создавала препятствий, объем перевозок не снижался, а водители не сообщали о затруднениях.

"Поэтому говорить о наличии серьезных проблем в этом направлении оснований нет", - подчеркнул он.

Гурбанов отметил, что более половины международных грузоперевозок осуществляется по маршруту Иран-Россия, в них задействованы как азербайджанские, так и российские перевозчики.

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Версия на азербайджанском языке ABADA: Azərbaycanla Rusiya arasında yükdaşımalarında heç bir problem yaşanmayıb

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