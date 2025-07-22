ABADA: Спрос на книжки МДП среди перевозчиков вырос на 30%

ABADA: Спрос на книжки МДП среди перевозчиков вырос на 30%

На фоне увеличения объема грузоперевозок из Китая в последнее время выросло и количество перевозчиков, использующих книжки МДП (международные дорожные перевозки) – примерно на 30%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, только в июле количество перевозчиков, использующих книжки МДП, увеличилось в 2 раза. "Эта книжка представляет собой международный таможенный документ, используемый при международных грузоперевозках. Она позволяет грузовому автомобилю пересекать таможенные границы нескольких стран", - сказал он.

Гурбанов добавил, что ABADA функционирует уже более 30 лет и среди приоритетных направлений деятельности ассоциации – поддержка развития международных автомобильных перевозок и обеспечение выполнения условий таможенной конвенции Carnet-TIR в Азербайджане.