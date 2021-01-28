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Временное назначение в руководство "Азеркосмоса"

Временное назначение в руководство "Азеркосмоса" В ОАО "Азеркосмос" временно произведено назначение на пост председателя
ИКТ
28 января 2021 г. 11:19
Временное назначение в руководство Азеркосмоса
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В ОАО "Азеркосмос" временно произведено назначение на пост председателя.

Как сообщает Report, руководство акционерным обществом возложено на заместителя председателя Ровшана Рустамова.

Ровшан Рустамов начал трудовую деятельность в 2002 году журналистом в сфере экономики, в 2004-2012 годах работал начальником отдела операций, заместителем начальника отдела развития бизнеса в ООО "Азерпочт", в 2012-2014 годах - менеджером по корпоративному управлению в "Азеркосмосе", а с 2014 года по настоящее время-заместителем председателя структуры.

Напомним, что бывший председатель "Азеркосмос" Рашад Набиев назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un rəhbərliyinə müvəqqəti təyinat olub

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