Временное назначение в руководство "Азеркосмоса"

В ОАО "Азеркосмос" временно произведено назначение на пост председателя

В ОАО "Азеркосмос" временно произведено назначение на пост председателя.

Как сообщает Report, руководство акционерным обществом возложено на заместителя председателя Ровшана Рустамова.

Ровшан Рустамов начал трудовую деятельность в 2002 году журналистом в сфере экономики, в 2004-2012 годах работал начальником отдела операций, заместителем начальника отдела развития бизнеса в ООО "Азерпочт", в 2012-2014 годах - менеджером по корпоративному управлению в "Азеркосмосе", а с 2014 года по настоящее время-заместителем председателя структуры.

Напомним, что бывший председатель "Азеркосмос" Рашад Набиев назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.