CBS: Трамп не исключает выделения дополнительных средств на вооружение Украины

Американский лидер Дональд Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины.

Американский лидер Дональд Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что источник возможного нового финансирования не известен, поясняя при этом, что в распоряжении Трампа имеется порядка $3,85 млрд, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена. Они были выделены по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации.

CBS допускает, что Трамп может воспользоваться этими средствами с целью передачу Киеву оружия. По оценке источников телекомпании, такой шаг послужил бы "сигналом России". При этом она отмечает, что Трамп теоретически мог бы передать Украине $5 млрд замороженных в Соединенных Штатах российских активов, подчеркивая, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник на высшем государственном посту.

Газета Politico в пятницу сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета американских оружия и военной техники на сотни миллионов долларов. Аналогичные данные распространило в четверг информационное агентство Reuters. По его данным, объем новых поставок оружия может достичь $300 млн.