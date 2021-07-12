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В AzInTelecom новое назначение

В AzInTelecom новое назначение В ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено назначение на должность советника по информационным и коммуникационным технологиям.
ИКТ
12 июля 2021 г. 10:22
В AzInTelecom новое назначение

В ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено назначение на должность советника по информационным и коммуникационным технологиям.

Как сообщает Report, им стал Рашад Халыгов.

Он родился в 1988 году в Баку, в 2007-2013 годах получил степень бакалавра и магистра в области компьютерной инженерии в Университете Франш-Конте во Франции в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах".

Р.Халыгов работал во Франции и Азербайджане, а с января прошлого года по настоящее время являлся заведующим сектором информационных технологий и инновационных решений Агентства по продовольственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке “AzInTelecom”da yeni təyinat olub

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