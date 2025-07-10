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Стармер и Макрон договорились усиливать давление на Россию наряду с дипломатией

Стармер и Макрон договорились усиливать давление на Россию наряду с дипломатией Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне сошлись во мнении о необходимости продолжать оказывать давление на Москву, одновременно прибегая к дипломатии.
Другие страны
10 июля 2025 г. 19:15
Стармер и Макрон договорились усиливать давление на Россию наряду с дипломатией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне сошлись во мнении о необходимости усиления давления на Москву новыми санкциями, одновременно прибегая к дипломатии.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"Мы должны чередовать работу между подготовкой к миру и принуждением (России - ред.) к переговорам", - цитирует их издание.

Стармер отметил, что европейские планы по созданию миротворческих сил в Украине после нескольких месяцев планирования "окончательно оформились", а Макрон их назвал "готовыми к реализации" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

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Версия на азербайджанском языке Starmer və Makron Rusiyaya təzyiqləri artırmaq barədə razılığa gəlib

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