Стармер и Макрон договорились усиливать давление на Россию наряду с дипломатией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне сошлись во мнении о необходимости продолжать оказывать давление на Москву, одновременно прибегая к дипломатии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне сошлись во мнении о необходимости усиления давления на Москву новыми санкциями, одновременно прибегая к дипломатии.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"Мы должны чередовать работу между подготовкой к миру и принуждением (России - ред.) к переговорам", - цитирует их издание.

Стармер отметил, что европейские планы по созданию миротворческих сил в Украине после нескольких месяцев планирования "окончательно оформились", а Макрон их назвал "готовыми к реализации" в случае достижения соглашения о прекращении огня.