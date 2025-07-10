Норвегия и ПРООН выделяют $200 млн на "зеленое" восстановление и поддержку энергетики Украины

Норвегия и ПРООН выделяют $200 млн на "зеленое" восстановление и поддержку энергетики Украины - Минэнерго с URC-2025

Норвегия в партнерстве с ПРООН выделяет $200 млн на "зеленое" восстановление энергетического сектора Украины поддержку украинской энергетики.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что о стратегическом партнерстве было объявлено на полях URC-2025 в Риме.

"Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Норвегии начали масштабную инициативу на сумму $200 млн, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины, который подвергся значительным разрушениям в результате войны. Инициатива предусматривает как оперативное реагирование на текущий кризис, так и долгосрочную модернизацию в соответствии с национальными приоритетами", - говорится в сообщении.