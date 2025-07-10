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Мерц: Государственные активы России останутся замороженными

Мерц: Государственные активы России останутся замороженными Государственные российские активы останутся замороженными.
Другие страны
10 июля 2025 г. 19:07
Мерц: Государственные активы России останутся замороженными

Государственные российские активы останутся замороженными.

Как передает Report, с таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

"Я хотел бы еще раз сказать, что заморозка активов РФ сохранится. Использование процентов или доходов от активов осуществляется с применением механизма, который мы описали. Сами активы также могут быть использованы в связи с соответствующим соглашением, если это необходимо", - сказал он.

По словам канцлера, ущерб, причиненный Украине в результате полномасштабного вторжения РФ, составляет порядка €500 млрд.

Ранее Мерц объявил в Риме о создании фонда развития украинского бизнеса по образцу немецкой государственной банковской группы KfW, которая финансировала восстановление Германии после Второй мировой войны.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала военных действий против Украины. Из них порядка $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Merts: Rusiyanın aktivləri dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq

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