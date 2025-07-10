Лидер хуситов заявил, что "Ансар Аллах" продолжит атаковать суда в Красном море

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат совершать атаки на суда, которые следуют в Израиль или управляются сотрудничающими с ним компаниям, пока не будет урегулирован конфликт в секторе Газа.

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат совершать атаки на суда, которые следуют в Израиль или управляются сотрудничающими с ним компаниям, пока не будет урегулирован конфликт в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

"Некоторые судоходные компании начали нарушать наш запрет и осуществлять перевозки в порт Умм-эр-Рашраш (город Эйлат - ред.), ошибочно полагая, что блокаду можно проигнорировать. Операции, в результате которых были потоплены два судна, принадлежавших компаниям-нарушителям, подтверждают запрет на судоходство в направлении израильского противника до тех пор, пока он не прекратит агрессию в отношении сектора Газа и не снимет блокаду с анклава", - отметил лидер "Ансар Аллах".

Аль-Хуси напомнил, что решение йеменских повстанцев о запрете на судоходство в интересах Израиля через воды Аденского залива, Красного и Аравийского морей не отменялось и продолжит действовать, пока израильские военные не прекратят операцию в Газе.

"То, что произошло в Красном море, - это ясный урок: все судоходные компании, которые продолжат работать с израильским противником, столкнутся с жесткими мерами", - резюмировал аль-Хуси.