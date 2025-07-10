О нас

Лидер хуситов заявил, что "Ансар Аллах" продолжит атаковать суда в Красном море

Лидер хуситов заявил, что "Ансар Аллах" продолжит атаковать суда в Красном море Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат совершать атаки на суда, которые следуют в Израиль или управляются сотрудничающими с ним компаниям, пока не будет урегулирован конфликт в секторе Газа.
Другие страны
10 июля 2025 г. 19:56
Лидер хуситов заявил, что Ансар Аллах продолжит атаковать суда в Красном море

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат совершать атаки на суда, которые следуют в Израиль или управляются сотрудничающими с ним компаниям, пока не будет урегулирован конфликт в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

"Некоторые судоходные компании начали нарушать наш запрет и осуществлять перевозки в порт Умм-эр-Рашраш (город Эйлат - ред.), ошибочно полагая, что блокаду можно проигнорировать. Операции, в результате которых были потоплены два судна, принадлежавших компаниям-нарушителям, подтверждают запрет на судоходство в направлении израильского противника до тех пор, пока он не прекратит агрессию в отношении сектора Газа и не снимет блокаду с анклава", - отметил лидер "Ансар Аллах".

Аль-Хуси напомнил, что решение йеменских повстанцев о запрете на судоходство в интересах Израиля через воды Аденского залива, Красного и Аравийского морей не отменялось и продолжит действовать, пока израильские военные не прекратят операцию в Газе.

"То, что произошло в Красном море, - это ясный урок: все судоходные компании, которые продолжат работать с израильским противником, столкнутся с жесткими мерами", - резюмировал аль-Хуси.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
ФотоБизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
6 июля 2025 г. 14:47
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Киев подвергся массированной атаке российской армии
Киев подвергся массированной атаке российской армии
4 июля 2025 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi