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Шестая группа детей отправляется на реабилитацию в Азербайджан

Шестая группа детей отправляется на реабилитацию в Азербайджан Дети из семей, пострадавших от войны в различных областях Украины в очередной раз отправляются на реабилитацию в Азербайджан.
Внешняя политика
9 июля 2025 г. 20:53
Шестая группа детей отправляется на реабилитацию в Азербайджан

Дети из семей, пострадавших от войны в различных областях Украины, в очередной раз отправляются на реабилитацию в Азербайджан.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, эта гуманитарная акция, осуществляемая с начала войны при посредничестве посольства Азербайджана в Украине, будет продолжена.

Советник посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев сообщил, что уже более трех лет по инициативе правительства Азербайджана принимаются пострадавшие от войны украинские дети, которым оказывается забота и моральная поддержка, предоставляются условия для отдыха и лечение. Ф. Бабаев отметил, что за этот период более 300 украинских детей прошли курс реабилитации в Азербайджане.

Представитель организационного центра Анжела Кравченко сообщила, что сегодня в Азербайджан отправляются 30 детей:

"Это дети сотрудников Национальной гвардии Украины и Национальной полиции, пострадавших от войны. Это шестая группа детей, отправляемых на реабилитацию в Азербайджан за время этой войны. Благодарим принимающий нас Азербайджан за восстановление наших детей, за их яркие эмоции. Выражаем искреннюю благодарность".

Одна из родителей, Оксана Литвиненко, сказала, что сегодня провожает своего ребенка:

"Мой муж военный, наша семья страдает. Благодаря Азербайджану мы отправляем нашего ребенка на реабилитацию. Отправляем в одно из самых безопасных мест в мире. Хотим, чтобы наш ребенок психологически восстановился, отдохнул от тревог. Выражаю огромную благодарность Азербайджану".

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı uşaqlar reabilitasiya üçün Azərbaycana göndərilir

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