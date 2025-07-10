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ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии "Хезболлы" на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг утром ликвидировала Мухаммада Джамаля Мурада - командира артиллерии "Хезболлы" в прибрежном секторе, в районе Аль-Мансури на юге Ливана.
Другие страны
10 июля 2025 г. 20:00
ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии Хезболлы на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг утром ликвидировала Мухаммада Джамаля Мурада - командира артиллерии "Хезболлы" в прибрежном секторе, в районе Аль-Мансури на юге Ливана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, Мурад был ответственен за многочисленные ракетные обстрелы территории Израиля во время войны.

Отмечается, что в последние месяцы он пытался восстановить артиллерийские мощности "Хезболлы" в прибрежном секторе.

В израильской армии заявили, что его действия представляли угрозу безопасности Израиля и нарушали достигнутые ранее договоренности между Тель-Авивом и Бейрутом.

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