ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг утром ликвидировала Мухаммада Джамаля Мурада - командира артиллерии "Хезболлы" в прибрежном секторе, в районе Аль-Мансури на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг утром ликвидировала Мухаммада Джамаля Мурада - командира артиллерии "Хезболлы" в прибрежном секторе, в районе Аль-Мансури на юге Ливана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, Мурад был ответственен за многочисленные ракетные обстрелы территории Израиля во время войны.

Отмечается, что в последние месяцы он пытался восстановить артиллерийские мощности "Хезболлы" в прибрежном секторе.

В израильской армии заявили, что его действия представляли угрозу безопасности Израиля и нарушали достигнутые ранее договоренности между Тель-Авивом и Бейрутом.