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ЕС приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении и поддерживает нормализацию между странами

ЕС приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении и поддерживает нормализацию между странами Евросоюз выразил поддержку встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшейся 10 июля в Абу-Даби.
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 20:22
ЕС приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении и поддерживает нормализацию между странами

Евросоюз выразил поддержку встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшейся 10 июля в Абу-Даби.

Об этом европейскому бюро Report заявила Анита Хиппер, официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

По ее словам, ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами.

"Ранее Евросоюз приветствовал завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией в марте 2025 года", - отметила она, подчеркнув, что нынешняя встреча является важным шагом на пути к установлению прочного мира и безопасности в регионе.

"Мы призываем обе стороны приступить к подписанию и ратификации проекта мирного соглашения как можно скорее. ЕС готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу, если стороны об этом попросят", - заявила Хиппер.

Отметим, что 10 июля в столице ОАЭ Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению мирной повестки между двумя странами. Стороны договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке EU hails Azerbaijani, Armenian leaders' meeting in Abu Dhabi
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır və ölkələr arasında normallaşmanı dəstəkləyir

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