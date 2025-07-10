Движение на двух линиях брюссельского метро парализовано после обнаружения тела мужчины

Движение метро в Брюсселе нарушено из-за обнаружения тела мертвого мужчины в тоннеле. На время расследования инцидента 2 и 6 линии метро в час пик не работают.

Движение метро в Брюсселе нарушено из-за обнаружения тела мертвого мужчины в тоннеле. На время расследования инцидента 2 и 6 линии метро в час пик не работают.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил транспортный оператор столицы STIB/MIVB.

"В тоннеле между станциями "Порт-де-Аль" и "Отель-де-Монне" было обнаружено тело", - пояснил официальный представитель STIB/MIVB, уточнив, что линии будут закрыты пока не будут завершены следственные мероприятия.

Сообщение между станциями "Трон" и "Брюссель-Миди" (рядом с одноименным вокзалом) прервано с 13:00.

Обстоятельства смерти человека и то, каким образом он оказался в тоннеле метро пока неизвестны. Пассажирам рекомендовано воспользоваться наземными видами транспорта, прежде всего трамваями.