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Келлог: США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине

Келлог: США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины.
Другие страны
10 июля 2025 г. 20:13
Келлог: США и Европа могут возглавить план Маршалла по Украине

США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости" об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.

"После Второй мировой войны США и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла… США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины", - сообщил он, выступая на конференции по Украине в Риме.

По словам Келлога, Запад уже сегодня видит прогресс в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется 1 триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.

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