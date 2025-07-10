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Макрон и Стармер подписали декларацию о координации сил ядерного сдерживания

Макрон и Стармер подписали декларацию о координации сил ядерного сдерживания Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания.
Другие страны
10 июля 2025 г. 20:32
Макрон и Стармер подписали декларацию о координации сил ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания.

Как передает Report, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Сегодня утром мы подписали декларацию, впервые подтвердившую, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня мы договорились, что если возникает экстремальная угроза для нашего континента, это повлечет реакцию обеих стран", - заявил Стармер на совместной с Макроном пресс-конференции.

Президент Франции, завершающий свой визит в Великобританию, назвал достигнутые соглашения "знаменательными на предстоящие годы и десятилетия". "Это послание, которое должны услышать как наши партнеры, так и соперники", - заявил он.

Как выразился Макрон, "мы не исключаем координацию по ядерному сдерживанию".

По данным Елисейского дворца, Лондон и Париж создадут специальную совместную группу, которая изучит вопрос о том, как лучше координировать действия, касающиеся ядерного сдерживания.

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Версия на азербайджанском языке Makron və Starmer nüvə çəkindirməsi üzrə koordinasiya haqqında bəyannamə imzalayıb

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