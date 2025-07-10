Руководители и представители политических партий посетили Агдам

19:14

Очередная поездка председателей и представителей политических партий, действующих в Азербайджане, была организована в город Агдам.

Как сообщает Report, поездки председателей политических партий на освобожденные от оккупации территории являются неотъемлемой частью поощряемой в нашей стране среды политического диалога.

Такие поездки, организованные за последние годы в Агдам, Шушу (2 раза), Зангилан (2 раза), Ходжалы, Аскеран, Ханкенди, Лачын и Джебраил, уже превратились в положительную демократическую традицию, а их реализация служит сохранению атмосферы солидарности в обществе, а также мобилизации интеллектуального потенциала народа.

В рамках среды политического диалога, поощряемой по инициативе президента Ильхама Алиева, в Азербайджане за последние пять лет регулярно реализуются различные проекты с участием политических партий. Стратегическая цель всех инициатив – сохранение национальной солидарности, а также мобилизация патриотических сил во имя развития государства и общества.

Во время поездки, прошедшей в атмосфере делового и активного обмена мнениями, заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев, выступая перед политиками в Агдаме, он подробно рассказал о проделанной работе в рамках политического диалога, который в стране развивается по инициативе президента Ильхама Алиева с целью углубления демократических традиций.

Программа поездки в Агдам, в которой приняли участие председатели и представители политических партий, действующих в стране, а также политологи, политические комментаторы, руководители интернет-телевидения и редакторы газет, была достаточно насыщенной. Они ознакомились с деятельностью Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Затем участникам поездки была предоставлена подробная информация о строительных работах, проводимых в селе Хыдырлы. Гости также посетили Агдамский центр мугама, среднюю школу села Хыдырлы имени Айкёль Манас, Агдамский конгресс-центр и гостиницу Агдам City Hotel, а также комплекс Имарет и Джума-мечеть.

Также была представлена подробная информация об Агдамском промышленном парке. В парке статус резидента получили 27 предпринимательских субъектов, а статус нерезидента - 6 предпринимателей. Общий объем инвестиций превышает 238 млн манатов. Данными 33 субъектами предпринимательства планируется создание в промышленном парке в общей сложности 2090 рабочих мест. К настоящему времени резидентами в промышленный парк инвестировано более 72 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест.

Участники поездки также были проинформированы о работе, проводимой в рамках Программы “Великое возвращение”. Для развития туристического потенциала Агдама здесь планируется создать отели, зоны отдыха, а также будет развиваться сельский туризм. Новые инфраструктурные проекты станут источником занятости и дохода для людей, которые вернутся в Карабах.