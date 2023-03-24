SpaceX вывела на орбиту десятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в заявлении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:43 по времени Восточного побережья США (в 19:43 по бакинскому времени).

Он стал 79-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 10-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 10-й раз, через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 51 стране, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.