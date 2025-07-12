В Иране пропал въехавший в страну с гуманитарной миссией гражданин Турции

В Иране пропал гражданин Турции.
Как передает
Согласно информации, он пропал без вести 23 июня 2025 года после гуманитарной поездки в Иран, в организации до сих пор не могут с ним связаться. Отмечается, что С.Эрен отправился в Иран с гуманитарной миссией, чтобы доставить финансовую помощь из Германии, и должен был покинуть страну 28 июня. Однако он этого не сделал, с тех пор связь с ним пропала.
К поискам, как уточнили в организации, подключены турецкие власти.
В интервью немецкому информационному агентству SWR перед поездкой в Иран Серкан Эрен заявил, что не возьмет с собой никаких средств безопасности или связи, таких как спутниковый телефон, бронежилет или шлем, чтобы избежать недоразумений и обвинений в шпионаже или саботаже.