В упавшем самолете Air India после взлета была отключена подача топлива

Индийские власти опубликовали предварительные выводы расследования крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который упал на жилые дома вскоре после взлета из Ахмедабада.

Индийские власти опубликовали предварительные выводы расследования крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который упал на жилые дома вскоре после взлета из Ахмедабада.

Как сообщает Report , в 15-страничном докладе индийского Бюро по расследованию авиационных инцидентов указывается, что непосредственно перед катастрофой пилоты говорили об отключении тумблера подачи топлива в двигатели.

Согласно выводам специалистов, оба переключателя подачи топлива вскоре после взлета были приведены в положение cutoff (то есть "отключено") из положения run (то есть работа). Обычно эти тумблеры используются для запуска и остановки двигателей, когда самолет находится на земле.

Поскольку подача топлива в двигатели была перекрыта, они потеряли тягу.

Авторы отчета пишут, что на записи переговоров между пилотами слышно, как один из них спрашивает второго, почему он "нажал cutoff". Второй пилот отвечает, что этого не делал, сказано в документе. После этого разговора переключатели перевели в положение, в котором они должны находиться во время полета, что должно привести к запуску двигателей.

В докладе сказано, что в момент падения самолета один двигатель уже набирал тягу, а второй был запущен, но тягу еще не набирал.

Авторы расследования подчеркивают, что продолжают работу, поэтому определенные выводы о причинах катастрофы делать еще рано.

"На этом этапе расследования мы не можем рекомендовать какие-либо действия операторам и производителям B787-8 (то есть самолета Boeing 787 Dreamliner - ред.) и/или двигателей GE GEnx-1B. Это означает, что не было обнаружено имеющих значение неисправностей самолета или его двигателей", — сказано в отчете.

Самолет, выполнявший рейс AI171 в лондонский аэропорт "Гатвик" под управлением капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундара, вылетел из западного индийского города Ахмадабад 12 июня в 13:39 по местному времени. Лайнер упал менее, чем через 40 секунд после взлета.

Погибли по меньшей мере 275 человек, включая 241 находившегося на борту (одному пассажиру удалось выжить), а также люди на земле.