"Ливерпуль" вывел из обращения номер, под которым выступал погибший в ДТП Жота

Английский "Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер, под которым выступал погибший португальский футболист Диогу Жота.

Английский "Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер, под которым выступал погибший португальский футболист Диогу Жота.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что под 20-м номером в "Ливерпуле" на всех уровнях, включая женскую команду и академию, больше не будет играть ни один футболист.

"Это был номер, который он носил с гордостью и отличием, приведя нас к бесчисленным победам, — и Диогу Жота навсегда останется номером 20 футбольного клуба "Ливерпуль", - говорится в релизе на сайте команды.

Напомним, что Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. Автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление предварительно из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выигрывал Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".