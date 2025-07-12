О нас

Автомобиль, наехавший на толпу пешеходов в Москве, скрылся с места инцидента - ВИДЕО

Автомобиль, наехавший на толпу пешеходов в Москве, скрылся с места инцидента - ВИДЕО В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.
В регионе
12 июля 2025 г. 00:55
Автомобиль, наехавший на толпу пешеходов в Москве, скрылся с места инцидента - ВИДЕО

Автомобиль, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, скрылся с места ДТП.

Как передает Report, кадры аварии публикует Telegram-канал Mash.

В Московском департаменте здравоохранения уточнили, что из пятерых пострадавших двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

2025-07-11 23:46

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом сообщается в Telgram-канале Московского департамента здравоохранения.

Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.

Медики устанавливают степень тяжести травм, о причинах ДТП не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Украина ведет переговоры с европейскими странами о закупке новых систем ПВО
Украина ведет переговоры с европейскими странами о закупке новых систем ПВО
11 июля 2025 г. 20:49
Хакан Фидан: Сегодня сделан очень важный шаг к цели Турция без террора
Хакан Фидан: Сегодня сделан очень важный шаг к цели "Турция без террора"
11 июля 2025 г. 20:35
В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов
В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов
11 июля 2025 г. 20:06
Министр: Необходимо возобновить железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Грузией
ФотоМинистр: Необходимо возобновить железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Грузией
11 июля 2025 г. 20:03
В ближайшие дни начнется второй этап сдачи оружия РПК
В ближайшие дни начнется второй этап сдачи оружия РПК
11 июля 2025 г. 19:50
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Следователи провели обыски в мэрии Махачкалы
Следователи провели обыски в мэрии Махачкалы
11 июля 2025 г. 18:46
Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске
Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске
11 июля 2025 г. 17:51
Польша пообещала адекватно ответить на закрытие генконсульства в Калининграде
Польша пообещала адекватно ответить на закрытие генконсульства в Калининграде
11 июля 2025 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi