Автомобиль, наехавший на толпу пешеходов в Москве, скрылся с места инцидента - ВИДЕО

Автомобиль, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, скрылся с места ДТП.
Как передает
В Московском департаменте здравоохранения уточнили, что из пятерых пострадавших двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.
2025-07-11 23:46
В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.
Как передает
Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.
Медики устанавливают степень тяжести травм, о причинах ДТП не сообщается.