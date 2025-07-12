Автомобиль, наехавший на толпу пешеходов в Москве, скрылся с места инцидента - ВИДЕО

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.

Автомобиль, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, скрылся с места ДТП.

Как передает Report , кадры аварии публикует Telegram-канал Mash.

В Московском департаменте здравоохранения уточнили, что из пятерых пострадавших двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

2025-07-11 23:46

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.

Как передает Report , об этом сообщается в Telgram-канале Московского департамента здравоохранения.

Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.

Медики устанавливают степень тяжести травм, о причинах ДТП не сообщается.