Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура

Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура

Азербайджан и его граждане за последние 40 дней выиграли во всех шести выборах, проведенных в рамках международных организаций, где были выдвинуты соответствующие кандидатуры.

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Азербайджан и его граждане за последние 40 дней выиграли во всех шести выборах, проведенных в рамках международных организаций, где были выдвинуты соответствующие кандидатуры. Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что это является ярким показателем растущего доверия международного сообщества к Азербайджану. Кандидатуры были выдвинуты на следующих выборах: - в Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025-2029 годы) - в Исполнительный совет ООН по туризму (на 2025-2029 годы) - в Комитет ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения (на 2025-2029 годы) - на членство в Комитете ООН по трудящимся-мигрантам (на 2026-2029 годы) - на председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде - на пост генерального секретаря Международной организации гражданской обороны. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram