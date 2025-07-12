Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура

Азербайджан и его граждане за последние 40 дней выиграли во всех шести выборах, проведенных в рамках международных организаций, где были выдвинуты соответствующие кандидатуры.
Об этом
В ведомстве отметили, что это является ярким показателем растущего доверия международного сообщества к Азербайджану.
Кандидатуры были выдвинуты на следующих выборах:
- в Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025-2029 годы)
- в Исполнительный совет ООН по туризму (на 2025-2029 годы)
- в Комитет ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения (на 2025-2029 годы)
- на членство в Комитете ООН по трудящимся-мигрантам (на 2026-2029 годы)
- на председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде
- на пост генерального секретаря Международной организации гражданской обороны.