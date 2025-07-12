О нас

Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура

Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура Азербайджан и его граждане за последние 40 дней выиграли во всех шести выборах, проведенных в рамках международных организаций, где были выдвинуты соответствующие кандидатуры.
Внешняя политика
12 июля 2025 г. 00:24
Азербайджан за последние 40 дней выиграл все шесть выборов в международных организациях, где была выдвинута его кандидатура

Азербайджан и его граждане за последние 40 дней выиграли во всех шести выборах, проведенных в рамках международных организаций, где были выдвинуты соответствующие кандидатуры.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве отметили, что это является ярким показателем растущего доверия международного сообщества к Азербайджану.

Кандидатуры были выдвинуты на следующих выборах:

- в Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025-2029 годы)

- в Исполнительный совет ООН по туризму (на 2025-2029 годы)

- в Комитет ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения (на 2025-2029 годы)

- на членство в Комитете ООН по трудящимся-мигрантам (на 2026-2029 годы)

- на председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде

- на пост генерального секретаря Международной организации гражданской обороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 40 gündə beynəlxalq təşkilatlarda namizəd olduğu seçkilərdə qələbə qazanıb

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi