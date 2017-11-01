Проект Onbranch представил Азербайджан на международной конференции Startap İstanbul

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Проект Onbranch, который стартовал в Азербайджане, принял участие в международной конференции Startap İstanbul в Турции.

Как сообщает Report, продолжавшаяся 4 дня конференция Startap İstanbul была организована турецкими компаниями с целью собрать вместе ведущих лиц, работающих в сфере ИТ ряда стран и их проекты. В конференции приняли участие около 40 стран, участники были из Ближнего Востока, Азии, России, Украины и даже из стран Запада.

Мероприятие также носило характер соревнования. На конференции были представлены около 20 тысяч стартап-проектов, однако 100 из них были избраны в финальный этап и учредители были приглашены на мероприятие.

На конференции состоялись связанные с современными технологиями различные выступления, панельные обсуждения. Кроме того, состоялась презентация каждого из отобранных проектов. Азербайджан на конференции был представлен единственным представителем - проектом Onbranch. С презентацией о проекте Onbranch выступил учредитель Эльчин Аскеров. Он отметил, что основной целью создания платформы социального обмена Onbranch является объединение людей, находящихся в едином пространстве.

Отмечая о преимущества Onbranch, Э.Аскеров подчеркнул, что этот уникальный проект не имеет аналогов в мире: "Другим преимуществом приложения является возможность видеть реальные координаты людей в реальном месте с целью налаживания с ними контакта, оказавшись в каком-либо пространстве. К примеру, если программа имеется у двух людей, оказавшись в одном и том же месте, они смогут общаться друг с другом".

По его словам, другой вопрос связан с виртуальной проекцией приложения: "Так, каждый вошедший в какое-либо пространство, входит также в созданную на телефоне виртуальную проекцию. Это расширяет многие возможности. Например, создает условия для пользователя для использования библиотеки. Если же пользователь находится в центре развлечения или ресторане, может войти в меню и сделать заказ".

Отметим, что пользователи Onbranch получат шанс заново открыть для себя любое место, которое они посетят. Так, находясь в каком-то месте в реальной жизни, пользователь сможет одновременно оказаться там виртуально. Таким образом, пользователь сможет видеть себя и других посетителей на карте виртуального пространства, общаться с ними, а также получит возможность пользоваться услугами пространства.

Таким образом, указанная платформа, будучи новым поколением социальной сети, впервые предоставляет возможность каждому, находясь в виртуальном пространстве, знакомиться с находящимися рядом людьми в реальном пространстве и налаживать с ними связи.

Предлагая на начальном этапе досуг, развлечения и общественное питание, Onbranch в будущем планирует предлагать удобные и эффективные решения в секторе общественных услуг и бизнеса. Основным принципом для любой сферы является проведение детального анализа в целях разработки комфортных и полезных продуктов как для рядовых, так и для предоставляющих услуги пользователей.

Подключенные к Onbranch места не нуждаются в дополнительных расходах на другие мобильные приложения (application) или систему онлайн-заказов. Владельцы мест различной категории посредством Onbranch смогут расширить свой бизнес и предложить клиентам новый спектр услуг. Пройдя регистрацию, страница кафе, ресторана, развлекательного центра, университета, библиотеки или любого другого места станет частью единой виртуальной системы. К системе можно подключить не только закрытые места, но и пространства на открытом воздухе.

Onbranch обеспечивает создание специальной трехмерной графической карты, отражающей интерьер и экстерьер места.

С помощью данной платформы, разработка которой велась в течение двух лет, любой менеджер места получает уникальную возможность узнать посетителей, предложить им в единой виртуальной зоне те услуги, которыми они пользуются в реальной жизни, наладить с ними тесное интерактивное общение как в общем, так и в частном порядке, и оперативно и в иной форме довести до них всю информацию.