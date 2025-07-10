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В Нью-Дели более 300 авиарейсов задержали из-за ливня

В Нью-Дели более 300 авиарейсов задержали из-за ливня Более 300 авиарейсов были задержаны в международном аэропорту имени Индиры Ганди после мощного муссоного ливня, обрушившегося на Нью-Дели в ночь на 10 июля.
Другие страны
10 июля 2025 г. 10:52
В Нью-Дели более 300 авиарейсов задержали из-за ливня

Более 300 авиарейсов были задержаны в международном аэропорту имени Индиры Ганди после мощного муссоного ливня, обрушившегося на Нью-Дели в ночь на 10 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию воздушных судов Flightradar.

Задержка во времени вылетов составляла в среднем около часа. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" рейса Дели - Москва отправился на 57 минут позже, указывает Flightradar. Около 10 воздушных судов сменили пункт назначения и были перенаправлены для посадки в города Джайпур и Лакхнау.

Тропический ливень с сильными порывами ветра начался в Нью-Дели вечером 9 июля и продолжился после полуночи. Осадки вызвали подтопления во многих районах города. Движение на дорогах затрудненное.

Индийский метеорологический департамент выпустил предупреждение об оранжевом и красном уровнях тревоги в столице, неблагоприятные погодные условия сохраняются. Синоптики прогнозируют сильные дожди в течение следующих суток.

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