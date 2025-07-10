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Ненефтяной экспорт Азербайджана выроc на 10%

Ненефтяной экспорт Азербайджана выроc на 10% Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в январе-июне этого года увеличился на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,8 млрд долларов США.
Бизнес
10 июля 2025 г. 10:28
Ненефтяной экспорт Азербайджана выроc на 10%

Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в январе-июне этого года увеличился на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,8 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные июльского выпуска "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В первом полугодии экспорт продуктов питания увеличился на 19,1% - до 564,7 млн долларов.

За шесть месяцев текущего года экспорт сахара увеличился на 7,4 млн долларов или 54,4%, продукции химической промышленности - на 48,7 млн долларов или 38,7%, фруктов и овощей - на 81,2 млн долларов или 24,3%, хлопковой пряжи - на 1,8 млн долларов или 16,6%, черных металлов и изделий из них - на 5,1 млн долларов или 12,5%, чая - на 62,5 тыс. долларов или 2%, алюминия и изделий из него - на 666,8 тыс. долларов или 0,7%.

Кроме того, экспорт аграрной продукции увеличился на 21,9% - до 455,2 млн долларов, экспорт аграрно-промышленной продукции вырос на 7,7% и составил 145 млн долларов. В целом совместный экспорт аграрной и аграрно-промышленной продукции увеличился на 18,2% - до 600,3 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 10 % artıb

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