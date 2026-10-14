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    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что военнослужащие нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командный центр альянса SHAPE в Монсе.

    Как передает Report cо ссылкой на бельгийское агентство Belga, об этом он заявил на заседании комиссии бельгийского парламента.

    "Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают", - заявил Франкен.

    По его словам, военнослужащие использовали приложение на личных телефонах, а не на устройствах Минобороны. В отношении причастных сотрудников уже приняты меры, однако удалить размещенные в интернете данные будет затруднительно. Для предотвращения подобных случаев власти намерены ужесточить проверки и инструкции.

    Ранее бельгийские медиа сообщали о том, что с 2014 года около 4 тыс. военнослужащих регистрировали спортивную активность через Strava на территории чувствительных объектов, включая штаб-квартиру альянса в Брюсселе, центр SHAPE в Монсе, авиабазы Кляйне-Брогель и Флоренн, а также военно-морскую базу Зебрюгге. По информации издания, через приложение можно было установить также имена сотен военных.

    Тео Франкен Утечка данных Бельгия Североатлантический альянс (НАТО)
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