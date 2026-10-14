Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение

Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что военнослужащие нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командный центр альянса SHAPE в Монсе.

Как передает Report cо ссылкой на бельгийское агентство Belga, об этом он заявил на заседании комиссии бельгийского парламента.

"Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают", - заявил Франкен.

По его словам, военнослужащие использовали приложение на личных телефонах, а не на устройствах Минобороны. В отношении причастных сотрудников уже приняты меры, однако удалить размещенные в интернете данные будет затруднительно. Для предотвращения подобных случаев власти намерены ужесточить проверки и инструкции.

Ранее бельгийские медиа сообщали о том, что с 2014 года около 4 тыс. военнослужащих регистрировали спортивную активность через Strava на территории чувствительных объектов, включая штаб-квартиру альянса в Брюсселе, центр SHAPE в Монсе, авиабазы Кляйне-Брогель и Флоренн, а также военно-морскую базу Зебрюгге. По информации издания, через приложение можно было установить также имена сотен военных.