Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи
- 14 октября, 2026
- 17:37
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Гражданин Пакистана Ваиз Ямин, прибывший в Баку в качестве туриста, высоко оценил стремление азербайджанских женщин сохранить традиции национальной одежды и келагаи.
В беседе с корреспондентом Report Ваиз Ямин прокомментировал сегодняшнее "Шествие келагаи", свидетелем которого он стал в ходе прогулки по центру столицы.
Он отметил, что ему в целом очень нравится азербайджанская национальная одежда, особенно платки келагаи.
"У каждого наряда есть своя красота и свое значение. Национальные костюмы и келагаи демонстрируют богатство азербайджанской культуры", - сказал Ямин.
По его мнению, подобные мероприятия имеют большое значение, поскольку способствуют передаче национальных ценностей будущим поколениям.
Гость столицы также подчеркнул гостеприимство и доброжелательность азербайджанского народа.
"Улыбчивые люди делают страну еще более интересной", - добавил он.