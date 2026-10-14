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    Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи

    Kультурная политика
    • 14 октября, 2026
    • 17:37
    Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи

    Гражданин Пакистана Ваиз Ямин, прибывший в Баку в качестве туриста, высоко оценил стремление азербайджанских женщин сохранить традиции национальной одежды и келагаи.

    В беседе с корреспондентом Report Ваиз Ямин прокомментировал сегодняшнее "Шествие келагаи", свидетелем которого он стал в ходе прогулки по центру столицы.

    Он отметил, что ему в целом очень нравится азербайджанская национальная одежда, особенно платки келагаи.

    "У каждого наряда есть своя красота и свое значение. Национальные костюмы и келагаи демонстрируют богатство азербайджанской культуры", - сказал Ямин.

    По его мнению, подобные мероприятия имеют большое значение, поскольку способствуют передаче национальных ценностей будущим поколениям.

    Гость столицы также подчеркнул гостеприимство и доброжелательность азербайджанского народа.

    "Улыбчивые люди делают страну еще более интересной", - добавил он.

    Туризм в Азербайджане Келагаи
    Pakistan vətəndaşı: Milli geyimlər, kəlağayılar Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir
    Pakistani tourist praises Azerbaijani women's efforts to preserve kelaghayi traditions
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