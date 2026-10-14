Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи

Гражданин Пакистана Ваиз Ямин, прибывший в Баку в качестве туриста, высоко оценил стремление азербайджанских женщин сохранить традиции национальной одежды и келагаи.

В беседе с корреспондентом Report Ваиз Ямин прокомментировал сегодняшнее "Шествие келагаи", свидетелем которого он стал в ходе прогулки по центру столицы.

Он отметил, что ему в целом очень нравится азербайджанская национальная одежда, особенно платки келагаи.

"У каждого наряда есть своя красота и свое значение. Национальные костюмы и келагаи демонстрируют богатство азербайджанской культуры", - сказал Ямин.

По его мнению, подобные мероприятия имеют большое значение, поскольку способствуют передаче национальных ценностей будущим поколениям.

Гость столицы также подчеркнул гостеприимство и доброжелательность азербайджанского народа.

"Улыбчивые люди делают страну еще более интересной", - добавил он.