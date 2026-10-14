Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризме
- 14 октября, 2026
- 17:34
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в стране премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом.
Об этом передает Report со ссылкой на Кабинет министров.
На встрече стороны подчеркнули значимость визита Хун Манета в Азербайджан для развития двусторонних отношений и выразили уверенность, что эта поездка укрепит азербайджано-камбоджийскую дружбу.
Кроме того, было акцентировано внимание на важности Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Баку.
Участники встречи констатировали успешное развитие политического диалога и взаимодействия на многосторонних платформах, а также расширение межпарламентских и межпартийных связей.
В ходе переговоров также обсуждались перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства, взаимодействия в сферах энергетики, транспорта и логистики, разминирования, государственных услуг, образования и туризма.