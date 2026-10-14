Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Силами специального назначения (ССН) Азербайджана и Кыргызстана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что делегация ССН Кыргызстана совершила визит в Азербайджан. В ходе поездки зарубежные гости встретились с командующим ССН генерал-майором Алекбером Джахангировым, ознакомились с деятельностью подразделения и получили ответы на все интересующие их вопросы.

Кроме того, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.

После мероприятия гостям были продемонстрированы вооружение, снаряжение и боевая техника, находящиеся в распоряжении ССН.

В завершение делегация ознакомилась с показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.