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    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

    Армия
    • 14 октября, 2026
    • 17:14
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

    Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Силами специального назначения (ССН) Азербайджана и Кыргызстана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Отмечается, что делегация ССН Кыргызстана совершила визит в Азербайджан. В ходе поездки зарубежные гости встретились с командующим ССН генерал-майором Алекбером Джахангировым, ознакомились с деятельностью подразделения и получили ответы на все интересующие их вопросы.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.

    После мероприятия гостям были продемонстрированы вооружение, снаряжение и боевая техника, находящиеся в распоряжении ССН.

    В завершение делегация ознакомилась с показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.

    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

    Азербайджано-кыргызские отношения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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