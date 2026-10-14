Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
- 14 октября, 2026
- 17:14
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Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Силами специального назначения (ССН) Азербайджана и Кыргызстана.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что делегация ССН Кыргызстана совершила визит в Азербайджан. В ходе поездки зарубежные гости встретились с командующим ССН генерал-майором Алекбером Джахангировым, ознакомились с деятельностью подразделения и получили ответы на все интересующие их вопросы.
Кроме того, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.
После мероприятия гостям были продемонстрированы вооружение, снаряжение и боевая техника, находящиеся в распоряжении ССН.
В завершение делегация ознакомилась с показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.