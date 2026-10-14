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    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором

    Интеграция транспортных артерий Юго-Восточной Азии и Каспийского региона действительно способна кардинально изменить логистические цепочки Евразии, превратив Лаос и Азербайджан в важнейшие транзитные мосты.

    Об этом сообщил в интервью Report заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай.

    По его словам, в ходе переговоров стороны уже обсудили предложения министерств и других ведомств о необходимости объединения железнодорожного маршрута Китай-Лаос и Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора)

    "Очевидно, что необходимо изучить возможности соединения этих маршрутов", - подчеркнул М. Вонгсай.

    Замминистра отметил, что для Лаоса важно обеспечить более эффективное движение товаров между странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), используя Лаос в качестве транспортного узла, а также развивать логистические связи через Китай и Каспийский транспортный регион с другими частями мира.

    "Поэтому мы считаем необходимым продолжить изучение возможностей интеграции этих маршрутов и определить, какие практические решения позволят реализовать такой потенциал", - добавил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Манотонг Вонгсай Средний коридор Железная дорога Китай-Лаос Лаос
    Nazir müavini: "Laosun Orta Dəhlizə qoşulmasını təmin etməliyik"
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