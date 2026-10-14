Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором

Интеграция транспортных артерий Юго-Восточной Азии и Каспийского региона действительно способна кардинально изменить логистические цепочки Евразии, превратив Лаос и Азербайджан в важнейшие транзитные мосты.

Об этом сообщил в интервью Report заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай.

По его словам, в ходе переговоров стороны уже обсудили предложения министерств и других ведомств о необходимости объединения железнодорожного маршрута Китай-Лаос и Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора)

"Очевидно, что необходимо изучить возможности соединения этих маршрутов", - подчеркнул М. Вонгсай.

Замминистра отметил, что для Лаоса важно обеспечить более эффективное движение товаров между странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), используя Лаос в качестве транспортного узла, а также развивать логистические связи через Китай и Каспийский транспортный регион с другими частями мира.

"Поэтому мы считаем необходимым продолжить изучение возможностей интеграции этих маршрутов и определить, какие практические решения позволят реализовать такой потенциал", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.