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Число кибератак на государственные учреждения Азербайджана незначительно увеличилось

Число кибератак на государственные учреждения Азербайджана незначительно увеличилось
ИКТ
3 июля 2025 г. 13:16
Число кибератак на государственные учреждения Азербайджана незначительно увеличилось

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности за январь-июнь 2025 года выявила 504 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы, из киберугроз 198 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 306 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

Только в июне была выявлена 51 кибератака, что на 61% меньше по сравнению с годом ранее.

За отчетный период по сети "AzStateNet" было заблокировано 262,92 млн вредоносных переходов, 12 млн 366 тыс. 400 вредоносных элементов через центральную антивирусную систему, установленную у конечных пользователей, и 61 482 электронных документа с вредоносным содержанием - через защитную систему "Sandbox".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumların sayı cüzi artıb

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