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    Путин: Инвестиции в газовую отрасль должны основываться на долгосрочных контрактах

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 16:07
    Путин: Инвестиции в газовую отрасль должны основываться на долгосрочных контрактах

    Четверть мирового энергобаланса приходится на природный газ, и спрос на него вырастет до 5,5 трлн кубометров в год к 2050 году.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме стран-экспортеров газа (ФССЭГ) в Москве.

    По его словам, международные поставки газа вырастут в 1,5 раза.

    "Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа. С рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения. При этом спрос никуда не делся. А значит, необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума", - сказал он, отметив, что растущая мобильность современного газового рынка благодаря широкому использованию сжиженного природного газа (СПГ) позволяют это сделать, поскольку его поставки не зависят от международных трубопроводов.

    По его словам, уже сейчас на долю СПГ приходится около половины мировой газовой торговли.

    Путин также отметил, что развитие газовой инфраструктуры потребует масштабных длительных инвестиций, и они должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатели газа в долгую планируют энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории и т.д.

    Владимир Путин Сжиженный природный газ (СПГ) Поставки энергоресурсов Форум стран-экспортеров газа (GECF)
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