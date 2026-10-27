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    Грузия намерена использовать ИИ для сохранения и популяризации культурного наследия

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:06
    Грузия намерена использовать ИИ для сохранения и популяризации культурного наследия

    Грузия видит большой потенциал в применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) для расширения доступа к сведениям о культурном наследии и устранения языковых преград.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра культуры Грузии Натия Шаматавa на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    "Сохранение богатого культурного разнообразия и обеспечение его доступности для будущих поколений являются одними из наших ключевых приоритетов. Хорошим примером служит давняя инициатива Грузии по оцифровке материального культурного наследия путем создания базы данных. Эта платформа обеспечивает доступ к важной и ценной информации о культурном разнообразии, а также помогает документировать и сохранять сведения о культурном наследии", - сказала она.

    По ее словам, в настоящее время подобная платформа действует только в Грузии, однако страна видит большие возможности и значительный потенциал использования искусственного интеллекта для преодоления языковых барьеров и обеспечения доступа к этой информации для представителей разных культур и носителей разных языков.

    "Убеждена, что, объединив международный опыт и местные знания, мы сможем превратить вызовы, связанные с искусственным интеллектом, в значительные возможности", - добавила она.

    Натия Шаматавa VII Всемирный форум межкультурного диалога Искусственный интеллект (ИИ) Культурное наследие Грузия
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