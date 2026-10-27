Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Вашкелявичюс: Литва намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:05
    Вашкелявичюс: Литва намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном

    Литва готова укреплять и развивать сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном в период своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на посольство Литвы в Азербайджане, об этом заявил посол Литвы Кястутис Вашкелявичюс на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    Согласно публикации, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, предстоящие визиты и возможности дальнейшего развития политического диалога.

    "Особое внимание было уделено отношениям между ЕС и Азербайджаном, а также предстоящему председательству Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года. Посол подчеркнул готовность Литвы укреплять и развивать сотрудничество между ЕС и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи также обсуждались ситуация в сфере безопасности и в Украине.

    Кястутис Вашкелявичюс Европейский союз (ЕС) Азербайджано-литовские отношения Российско-украинский конфликт
    Vaşkelyaviçius: Litva Azərbaycanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:52
    Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в Карабахе
    Kультурная политика
    16:51
    Фото
    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2
    Происшествия
    16:47
    Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространстве
    Внешняя политика
    16:47
    Вагиф Джавадов: Участие в ЧМ U-15 дает юным футболистам колоссальный опыт
    Футбол
    16:46
    Фото
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой "Мой Абшерон и не только"
    Внутренняя политика
    16:39
    Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения Карабаха
    Внешняя политика
    16:39
    Мошад: Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе открывает возможности для местных жителей
    Внешняя политика
    16:34
    Ученые НАНА призвали Пезешкиана открыть азербайджаноязычные школы в Иране
    Внешняя политика
    16:27
    Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост
    В регионе
    Лента новостей