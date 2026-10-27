Вашкелявичюс: Литва намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном

Литва готова укреплять и развивать сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном в период своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на посольство Литвы в Азербайджане, об этом заявил посол Литвы Кястутис Вашкелявичюс на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Согласно публикации, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, предстоящие визиты и возможности дальнейшего развития политического диалога.

"Особое внимание было уделено отношениям между ЕС и Азербайджаном, а также предстоящему председательству Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года. Посол подчеркнул готовность Литвы укреплять и развивать сотрудничество между ЕС и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также обсуждались ситуация в сфере безопасности и в Украине.