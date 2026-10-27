Энн Калембе: Туризм является одним из ключевых направлений развития Уганды
- 27 октября, 2026
- 16:07
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Туристическая отрасль Уганды обеспечивает около 1 млн рабочих мест и рассматривается правительством как одно из ключевых направлений экономического развития страны.
Как сообщает Report, об этом заявила угандийская предпринимательница Энн Калембе в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.
По ее словам, стратегия развития Уганды предусматривает десятикратный рост экономики к 2040 году. Особое внимание планируется уделить пяти приоритетным направлениям: сельскому хозяйству, туризму, минеральным ресурсам, науке и технологиям.
Калембе подчеркнула, что создание около 1 млн рабочих мест в туристической отрасли имеет большое значение для Уганды, население которой превышает 40 млн человек.
Она также отметила важность расширения возможностей для женщин в сфере туризма и гостиничного бизнеса.