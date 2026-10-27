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    Энн Калембе: Туризм является одним из ключевых направлений развития Уганды

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:07
    Энн Калембе: Туризм является одним из ключевых направлений развития Уганды

    Туристическая отрасль Уганды обеспечивает около 1 млн рабочих мест и рассматривается правительством как одно из ключевых направлений экономического развития страны.

    Как сообщает Report, об этом заявила угандийская предпринимательница Энн Калембе в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По ее словам, стратегия развития Уганды предусматривает десятикратный рост экономики к 2040 году. Особое внимание планируется уделить пяти приоритетным направлениям: сельскому хозяйству, туризму, минеральным ресурсам, науке и технологиям.

    Калембе подчеркнула, что создание около 1 млн рабочих мест в туристической отрасли имеет большое значение для Уганды, население которой превышает 40 млн человек.

    Она также отметила важность расширения возможностей для женщин в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Уганда
    Enn Kalembe: Turizm Uqandanın inkişafının əsas istiqamətlərindən biridir
    Ann Kalembe: Uganda's tourism sector supports around one million jobs
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