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В Азербайджане возросло число уязвимостей в информационных ресурсах госструктур

В Азербайджане возросло число уязвимостей в информационных ресурсах госструктур В первом полугодии 2025 года в информационных ресурсах государственных структур Азербайджана выявлены уязвимости на 902 платформах.
ИКТ
3 июля 2025 г. 12:05
В Азербайджане возросло число уязвимостей в информационных ресурсах госструктур

В первом полугодии 2025 года в информационных ресурсах государственных структур Азербайджана выявлены уязвимости на 902 платформах.

Как сообщает Report, данные были получены по итогам аудита, тестов на проникновение и мониторингов, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

Соответствующие ведомства были осведомлены о выявленных нарушениях.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких случаев выросло в 2,3 раза. Только в июне было зафиксировано 211 уязвимостей - в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 году уязвимости были обнаружены в 857 ресурсах, что на 23% превышает показатель предыдущего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı kəskin artıb

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