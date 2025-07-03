В Азербайджане возросло число уязвимостей в информационных ресурсах госструктур

В первом полугодии 2025 года в информационных ресурсах государственных структур Азербайджана выявлены уязвимости на 902 платформах.

В первом полугодии 2025 года в информационных ресурсах государственных структур Азербайджана выявлены уязвимости на 902 платформах.

Как сообщает Report, данные были получены по итогам аудита, тестов на проникновение и мониторингов, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

Соответствующие ведомства были осведомлены о выявленных нарушениях.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких случаев выросло в 2,3 раза. Только в июне было зафиксировано 211 уязвимостей - в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 году уязвимости были обнаружены в 857 ресурсах, что на 23% превышает показатель предыдущего года.