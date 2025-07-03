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В этом году в Азербайджане заблокировано около 1,4 млн вредоносных писем, направленных в госучреждения

В этом году в Азербайджане заблокировано около 1,4 млн вредоносных писем, направленных в госучреждения В первой половине текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) обработала 7 млн 455 тыс. 124 писем в государственной электронной почте, созданной для госучреждений.
ИКТ
3 июля 2025 г. 15:04
В этом году в Азербайджане заблокировано около 1,4 млн вредоносных писем, направленных в госучреждения

В первой половине текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) обработала 7 млн 455 тыс. 124 писем в государственной электронной почте, созданной для госучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на ГСССИБ, 6 млн 103 тыс. 281 из них доставлены пользователям, а 1 млн 351 тыс. 843 заблокированы из-за вредоносного контента.

Во втором квартале заблокировано 643 971 вредоносное письмо, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году на государственную электронную почту поступило 30 млн 255 тыс. 757 писем, из которых 28 млн 142 тыс. 767 были доставлены пользователям, а 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного контента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il dövlət qurumlarını hədəfə alan 1,4 milyona yaxın zərərli elektron poçt bloklanıb

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