В этом году в Азербайджане заблокировано около 1,4 млн вредоносных писем, направленных в госучреждения

В этом году в Азербайджане заблокировано около 1,4 млн вредоносных писем, направленных в госучреждения

В первой половине текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) обработала 7 млн 455 тыс. 124 писем в государственной электронной почте, созданной для госучреждений.

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В первой половине текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) обработала 7 млн 455 тыс. 124 писем в государственной электронной почте, созданной для госучреждений. Как сообщает Report со ссылкой на ГСССИБ, 6 млн 103 тыс. 281 из них доставлены пользователям, а 1 млн 351 тыс. 843 заблокированы из-за вредоносного контента. Во втором квартале заблокировано 643 971 вредоносное письмо, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году на государственную электронную почту поступило 30 млн 255 тыс. 757 писем, из которых 28 млн 142 тыс. 767 были доставлены пользователям, а 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного контента. Подпишитесь на наш Telegram канал