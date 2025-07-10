О нас

В Армении проводятся обыски в квартирах двух оппозиционеров

В Армении проводятся обыски в квартирах двух оппозиционеров В квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна проводятся обыски.
В регионе
10 июля 2025 г. 09:27
В Армении проводятся обыски в квартирах двух оппозиционеров

В квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна проводятся обыски.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что обыск проводят сотрудники Следственного комитета и Службы нацбезопасности Армении.

Партия "Дашнакцутюн" подтвердила данную информацию, сообщив, что следственные действия с утра проводятся и в доме главы аппарата верховного органа партии АРФД Ваагна Матиняна.

Отметим, что Манукян 9 июля решением суда был арестован сроком на два месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
ФотоБизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
6 июля 2025 г. 14:47
Киев подвергся массированной атаке российской армии
Киев подвергся массированной атаке российской армии
4 июля 2025 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi