В Армении проводятся обыски в квартирах двух оппозиционеров

В квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна проводятся обыски.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что обыск проводят сотрудники Следственного комитета и Службы нацбезопасности Армении.
Партия "Дашнакцутюн" подтвердила данную информацию, сообщив, что следственные действия с утра проводятся и в доме главы аппарата верховного органа партии АРФД Ваагна Матиняна.
Отметим, что Манукян 9 июля решением суда был арестован сроком на два месяца.