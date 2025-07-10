В Армении проводятся обыски в квартирах двух оппозиционеров

В квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна проводятся обыски.

В квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения", члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна проводятся обыски.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что обыск проводят сотрудники Следственного комитета и Службы нацбезопасности Армении.

Партия "Дашнакцутюн" подтвердила данную информацию, сообщив, что следственные действия с утра проводятся и в доме главы аппарата верховного органа партии АРФД Ваагна Матиняна.

Отметим, что Манукян 9 июля решением суда был арестован сроком на два месяца.