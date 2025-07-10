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Марко Рубио совершает первый визит в Азию на фоне новых пошлин Трампа

Марко Рубио совершает первый визит в Азию на фоне новых пошлин Трампа Госсекретарь США Марко Рубио в рамках первого визита в Азию после вступления в должность встретится с министрами иностранных дел стран Юго-Восточной Азии.
Другие страны
10 июля 2025 г. 10:22
Марко Рубио совершает первый визит в Азию на фоне новых пошлин Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит Малайзию, где примет участие в ряде встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это будет его первая поездка в Азию после вступления в должность.

Главная цель поездки -заверить партнеров в том, что регион остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на планы президента Дональда Трампа ввести новые высокие пошлины, которые вступят в силу 1 августа для шести членов АСЕАН, включая Малайзию, а также для близких союзников из Северо-Восточной Азии - Японии и Южной Кореи.

Ожидается, что Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел десяти стран - членов АСЕАН в Куала-Лумпуре, а также встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По данным Госдепартамента США, поездка направлена на усиление внимания к Индо-Тихоокеанскому региону на фоне растущего влияния Китая и сохраняющегося конфликта в Украине.

Согласно источнику, позднее Рубио проведет вторую личную встречу с Сергеем Лавровым, к которой также может присоединиться министр иностранных дел Китая Ван И, однако пока не уточняется, состоится ли отдельная встреча Рубио с китайской стороной.

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