В выходные более 34 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены

13 июля в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для абитуриентов по I и IV группам специальностей, а также для поступающих по подгруппам DT и TC III группы по предмету география.

13 июля в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для абитуриентов по I и IV группам специальностей, а также для поступающих по подгруппам DT и TC III группы по предмету география.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамены будут организованы в 22 городах и районах, включая Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджу, Шамкир, Сумгайыт, Шеки, Мингячевир, Лянкяран и другие.