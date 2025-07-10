В выходные более 34 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены

13 июля в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для абитуриентов по I и IV группам специальностей, а также для поступающих по подгруппам DT и TC III группы по предмету география.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Экзамены будут организованы в 22 городах и районах, включая Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджу, Шамкир, Сумгайыт, Шеки, Мингячевир, Лянкяран и другие.
В них ожидается участие 34 229 поступающих. С 3 июля абитуриенты могут распечатать пропускной лист на экзамен на