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Эмин Амруллаев: В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут сертификацию

Эмин Амруллаев: В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут сертификацию 10:44
Наука и образование
10 июля 2025 г. 11:11
Эмин Амруллаев: В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут сертификацию

В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут процедуру сертификации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

Министр напомнил, что в прошлом году сертификацию прошли 31 852 педагога начальных классов, при этом 7 318 учителей не прошли этот этап.

"Мы понимаем, что процесс непростой, но если учитель не может ответить хотя бы на 30 базовых вопросов, он не должен преподавать в школе. Вопросы не являются чрезмерно сложными, и в дальнейшем каждый педагог должен соответствовать установленным стандартам", - отметил Амруллаев.

Министр добавил, что в результате сертификации более 56 тыс. учителей получили повышение заработной платы. Он подчеркнул, что главная цель этого процесса - не увольнение педагогов, а улучшение качества образования.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Növbəti il bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçmiş olacaq

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